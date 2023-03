Spotify voleva far pagare di più per l'HiFi, ma Apple Music ha rovinato i piani

Nel corso dell’evento Spotify Stream On della scorsa settimana, la piattaforma di streaming musicale non ha svelato Spotify HiFi, il nuovo piano d'abbonamento di cui si parla da tempo e che dovrebbe offrire la qualità Lossless per le canzoni. In un'intervista a The Verge è stato confermato che il servizio è di fatto pronto.

La conferma è arrivata dal co-presidente Gustav Söderström, che però non ha fornito molte informazioni sulla possibile data di lancio. "L'abbiamo annunciato, ma poi l'industria è cambiata per una serie di motivo. Lo lanceremo, ma lo faremo in un modo che abbia senso per noi e per i nostri ascoltatori. Il settore è cambiato e abbiamo dovuto adattarci” ha affermato il dirigente, evidentemente riferendosi alla decisione di Amazon Music ed Apple Music di offrire i lossless senza costi aggiuntivi.

The Verge riferisce che Spotify HiFi sarebbe pronto da più di un anno, ed i lavori di natura tecnica per portare la funzione sul mercato sono praticamente completati e la compagnia avrebbe già pronto l’intero catalogo musicale in qualità lossless. Addirittura, i dipendenti di Spotify avrebbero anche accesso all’HiFi, a differenza degli utenti.

I piani iniziali prevedevano un nuovo livello di sottoscrizione, con costi più alti rispetto a quelli classici. Le dichiarazioni di Söderström però ancora non hanno fugato il dubbio di molti ed ancora non è chiaro quando sarà disponibile questa nuova feature.