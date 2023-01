Spotify vs Apple, nuova lettera all'UE: 'l'App Store è un monopolio'

Che il CEO di Spotify non sia grande fan di Apple è ormai cosa nota, e lo dimostra anche l’ultima azione legale intrapresa dalla società nordeuropea lo dimostra.

Spotify ha infatti presentato una lettera, firmata anche da altre società, in cui chiede al vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Margrethe Vestager di intraprendere azioni contro l’App Store che rappresenterebbe un monopolio.

Nella lettera, che può essere letta attraverso questo indirizzo, Spotify chiede all Commissione Europea di agire contro quelle che vengono definite “pratiche anticoncorrenziali e sleali da parte di alcuni gatekeeper”. Apple, secondo i firmatari, avrebbe imposto restrizioni ingiuste e con le sue decisioni danneggerebbe l’innovazione, i consumatori europei e lo sviluppo di app e servizi. La lettera sottolinea anche che una decisione deve essere presa nel più breve tempo possibile, poiché “ogni giorno che passa è una perdita per l’innovazione e per il benessere dei consumatori europei”.

Oltre a Spotify, tra i firmatari figurano Basecamp, Deezer, Proton, Schibsted, European Publishers Council, France Digitale e News Media Europe. Da parte di Apple non sono arrivati commenti.

Qualche mese fa Apple aveva rifiutato un aggiornamento di Spotify per ben tre volte, scatenando l’ira di Daniel Ek che su Twitter aveva parlato ancora una volta di come “Apple continua a svantaggiare i concorrenti sotto gli occhi dei politici, che devono agire altrimenti non cambierà nulla”.