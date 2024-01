Anche Spotify e YouTube dicono no ad Apple Vision Pro: niente app al lancio

Se nella giornata di ieri è arrivata la notizia che Netflix non svilupperà alcuna app per Apple Vision Pro, oggi altri due sviluppatori importanti hanno confermato che - almeno al lancio - non offriranno agli utenti le loro applicazioni per il computer spaziale della società di Cupertino.

Si tratta di Spotify e YouTube, due delle più importanti applicazioni del web che hanno scelto di disattivare il supporto a Vision Pro per i loro client che girano su iPad. Parlando con Bloomberg, un portavoce della piattaforma di condivisione video ha affermato che “gli utenti YouTube potranno accedere al sito da Safari in Vision Pro al momento del lancio”.

Dello stesso avviso anche Spotify, attraverso una dichiarazione di un portavoce che a The Verge ha confermato che “la società non ha fatto alcun annuncio in merito ai piani per Vision Pro”. Bloomberg, citando alcune persone a conoscenza dei piani, sottolinea che l’app per lo streaming musicale “non si aspetta di consentire l’esecuzione della sua app per iPad sul dispositivo al momento del lancio”.

Come riportato da 9to5Mac, la stragrande maggioranza delle principali app di social media ha disattivato il supporto a Vision Pro, inclusi Instagram, Threads, Facebook, Whatsapp e TikTok.

Al lancio, Apple consentirà l’esecuzione delle app in due modi: oltre a quelle native appositamente sviluppate ed ottimizzate per Vision Pro, è possibile far girare le app di iPad in modalità compatibilità.