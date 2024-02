Spotlight di iOS e macOS avrà un chatbot come ChatGPT: Apple lo sta già testando

Solo pochi giorni fa Apple ha svelato l’IA in grado di animare le immagini. A dimostrazione di come in questo 2024 il colosso di Cupertino intenda puntare in maniera massiccia sull’intelligenza artificiale, arriva un rapporto di Bloomberg secondo cui Apple intenderebbe portare l’IA anche in Spotlight ed Xcode.

Nella fattispecie, il rapporto afferma che Apple avrebbe ampliato i test interni di alcune nuove funzionalità d’intelligenza artificiale generativa per il software di programmazione Xcode, che dovrebbero essere messe a disposizione degli utenti nel corso del 2024. Apple negli ultimi tempi si sarebbe soffermata sui potenziali usi dell’IA generativa anche per altri prodotti rivolti ai consumatori: dalla creazione automatica di playlist in Apple Music alle presentazioni di Keynote, passando a funzionalità di ricerca simili ai chatbot come ChatGPT da integrare in Spotlight.

Tali aggiornamenti dovrebbero consentire agli utenti di iOS e macOS di effettuare ricerche di contenuti utilizzando un linguaggio più naturale, in maniera simile a quanto avviene con ChatGPT: in questo modo sarà possibile ottenere un’ampia gamma di informazioni ed accedere a diverse funzionalità stesso all’interno dell’app.

Interessante anche la parte relativa ad Xcode, che potrebbe facilitare di molto il lavoro per gli sviluppatori. L’uso dell’IA generativa in software di questo tipo è già stato testato da Microsoft con Github con Copilot X che ha rappresentato un punto di svolta importante. Appare sempre più chiaro che in questo IA Apple voglia arricchire la propria suite di prodotti con strumenti innovativi.