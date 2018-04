Sprint e T-Mobile si uniranno, e diventeranno la 'nuova' T-Mobile

Il numero dei colossi di internet statunitensi potrebbe ridursi presto da quattro a tre. No, nessuno di essi è fallito per il momento, ma Sprint e T-Mobile hanno recentemente annunciato l'intenzione di fondersi e creare una sola, grande, compagnia, che avrà sede a Bellevue Washington e porterà il nome di una delle due compagnie originali, T-Mobile.

Il CEO dell'attuale T-Mobile, John Legere, sarà alla guida anche della nuova società, mentre il COO Mike Sievert ne diventerà il presidente nonché nuovo COO. Il resto del direttivo sarà occupato dal CEO di Sprint Marcelo Claure e dal CEO di SoftBank Masayoshi Son: saranno proprio queste due compagnie a detenere la maggior parte delle azioni del nuovo colosso.

La "nuova" T-Mobile sarà in mano per il 42% a Deutsche Telekom, già in possesso di una rilevante quota di azioni della "vecchia" T-Mobile, mentre il 27% spetterà a SoftBank, che risulta anche essere l'azionista di maggioranza di Sprint.

Dalla fusione le due compagnie si aspettano di poter ridurre ulteriormente i prezzi dei loro servizi sfruttando ancor di più le dinamiche tanto care all'economia di scala, puntando di conseguenza su una larga distribuzione delle loro offerte. Una mossa che potrebbe aiutarle a battere le concorrenti di sempre, AT&T e Verizon, nella corsa al 5g, che ormai sembra essere già ampiamente iniziata.

Il bacino di clienti ereditato dalla nuova T-Mobile è superiore ai 100 milioni di utenti, ma è ancora presto per cantare vittoria: il piano aziendale deve ancora essere discusso dagli azionisti e dalle autorità competenti, che potrebbero anche dichiararsi non favorevoli alla fusione.