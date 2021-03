Questa spugna è capace di assorbire fino al 99% di petrolio dall'acqua fredda

Purtroppo non sono rare le fuoriuscite di petrolio accidentali, causate dall'attività umana, nei nostri oceani. Così come sappiamo, ripulire poi il danno fatto non è per niente facile ed è quasi impossibile tornare alle condizioni precedenti. Nell'acqua fredda, inoltre, il petrolio può essere molto più difficile da pulire.

Il motivo è semplice: la cristallizzazione, una transizione di fase della materia, da liquido a solido, nella quale i composti disciolti in un solvente si solidificano, disponendosi secondo strutture cristalline. Fino ad ora le tecnologie per evitare questo problema, come il riscaldamento dell'acqua, sono tutte risultate inadeguate e poco pratiche.

Adesso, però, un team di ricercatori dell'Imperial College di Londra ha escogitato un metodo diverso per affrontare questo problema. "Stiamo cercando di mantenere il petrolio così com'è, quindi sviluppare la spugna per catturarlo", ha spiegato il dottor Pavani Cherukupally del Dipartimento di ingegneria chimica a New Scientist. "Ciò significa che non dobbiamo eseguire il processo di preriscaldamento e possiamo affrontare direttamente il problema".

Gli addetti ai lavori, quindi, hanno creato una sorta di spugna con un nanorivestimento simile alla paraffina. In un test, l'invenzione è stata in grado di assorbire fino al 99% del petrolio greggio del Texas mescolato al 100 millilitri di acqua entro 3 ore (a basse temperature come 5 °C). Successivamente il petrolio è stato drenato immergendolo in un solvente.

Senza dubbio una grande scoperta. Adesso il prossimo passo sarà migliorare l'efficienza del prodotto, nonostante una singola unità possa essere utilizzata già 10 volte.