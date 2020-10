Queste spugne di mare potrebbe cambiare il nostro modo di costruire gli edifici

I ricercatori hanno dimostrato che la struttura scheletrica dell'Euplectella aspergillum ha un rapporto resistenza/peso più elevato rispetto ai tradizionali modelli reticolari che sono stati utilizzati per secoli nella costruzione di edifici e ponti. La scoperta è stata descritta in un articolo pubblicato su Nature Materials.

L'Euplectella aspergillum è una specie di spugna marina molto famosa che viene utilizzata principalmente come decorazione. "Abbiamo scoperto che la strategia di rinforzo diagonale della spugna raggiunge la massima resistenza all'instabilità per una data quantità di materiale, il che significa che possiamo costruire strutture più forti e più resilienti riorganizzando in modo intelligente il materiale esistente all'interno della struttura", dichiara Matheus Fernandes, primo autore dell'articolo.

Possiamo rendere le strutture più efficienti dal punto di vista dell'allocazione dei materiali, utilizzando meno materiale per ottenere la stessa forza? Per rispondere a questa domanda, il team ha studiato il corpo tubolare dell'Euplectella aspergillum, che grazie alla sua struttura - simulata al computer e in diversi esperimenti - ha resistito a carichi più pesanti senza deformarsi, esattamente del 20% in più.

"La nostra ricerca dimostra che le lezioni apprese dallo studio dei sistemi scheletrici di spugne possono essere sfruttate per costruire strutture ottimizzate geometricamente per ritardare l'instabilità, con enormi implicazioni per un migliore utilizzo dei materiali nelle moderne applicazioni infrastrutturali", afferma infine Katia Bertoldi, William e Ami Kuan Danoff Professori di Meccanica Applicata presso SEAS e autori dello studio.