Spunta anche Apple Watch SE 2022: in arrivo con display always-on ed ECG

Nello stesso giorno in cui emergono nuove informazioni su Apple Watch Series 8, sul web un popolare leaker ha parlato di quello che potrebbe essere il nuovo modello della gamma Apple Watch SE, ovvero il modello di fascia medio-bassa della lineup.

LeaksApplePro, che anche in passato ha anticipato quelle che sarebbero state lemosse di Apple, spiega che la nuova edizione di Apple Watch SE (che chiameremo Apple Watch SE 2022), dovrebbe essere caratterizzata da un nuovo processore S7, che rappresenterebbe un passo in avanti significativo rispetto all’S5 di Apple Watch SE 2020.

Il rapporto però spiega anche che l’altra novità importante della scheda tecnica potrebbe essere rappresentata da un display always-on, come quello che da qualche anno è presente sui modelli top di gamma.

A livello di design, invece, non dovrebbero arrivare molte novità: gli utenti potranno scegliere tra la cassa da 40 e 44mm, mentre sotto di essa dovrebbe essere presente un nuovo sensore per la frequenza cardiaca in grado di effettuare anche l’elettrocardiogramma. Nella scheda trapelata si parla anche di alcuni miglioramenti al comparto audio, con un nuovo speaker.

Il rovescio della medaglia però dovrebbe essere rappresentato dal prezzo: Apple Watch SE 2022 a quanto pare partirà da 299 Dollari, 20 Dollari in più rispetto ai 279 Dollari del primo modello.