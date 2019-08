Spunta il benchmark della nuova CPU Intel Cascade Lake-X con 18 core??

Mentre le CPU Cascade Lake Xeon sono in circolazione da alcuni mesi, Intel non ha ancora divulgato alcuna informazione sulla nuova serie Cascade Lake-X destinata alle soluzioni desktop di fascia alta.

Un processore sconosciuto, nome in codice “Intel 0000”, è recentemente apparso nel database di Geekbech 4 all’interno di una woekstation Dell Precision 5820. Secondo i dati rilevati dal noto benchmark la GPU in questione vanta 18 core e 36 thread.

Molti esperti del settore hanno ipotizzato che possa essere proprio il Cascade Lake-X a 18 core. Geekbench ha rilevato una velocità di base di 2,19 GHz e un boost di 3,28 GHz. Se così fosse, i dati sarebbero relativamente preoccupanti rispetto alle attese, ma potrebbe essere un errore di identificazioni del benchmark.

Questa fantomatica CPU sembra superare l’Intel Core i9-9980XE del 3,36% in single core e del 7,4% in multi-core, fornendo un risultato rispettivamente di 5387 e 54597 punti.

Essendo una versione non ancora definitiva, la nuova CPU potrebbe trovare ancora spazio di ottimizzazione. In questo caso saremmo di fronte ad un processore in grado di competere se non addirittura di eclissare i nuovi AMD Threadripper di terza generazione.