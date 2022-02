Spunta il primo benchmark di un nuovo Surface: più potente di molti PC Intel e AMD

Microsoft ha fatto registrare un 2021 da record in termini di vendite e di dati di mercato grazie anche alle ottime vendite dei più recenti dispositivi Surface, usciti verso la fine dell'anno. Proprio per questo, pare che il colosso di Redmond sia pronto a lanciare un nuovo device della linea Surface, stando a quanto è emerso da un recente benchmark.

Il test è stato effettuato su Geekbench e scoperto da GSMArena, che riporta che, con ogni probabilità, il prodotto testato è un laptop della linea Surface, probabilmente in uscita nel 2022 inoltrato. Potete dare un'occhiata al benchmark nell'immagine in calce.

Il nome del device è OEMVL Product Name EV2, ed è in linea con i codename dei precedenti device Surface, mentre la sigla finale EV2 suggerisce che il benchmark sia stato effettuato nella seconda fase di Equipment Verification Testing, definita appunto EVT2 o EV2. Dunque, il dispositivo dovrebbe essere già in una fase avanzata di produzione, visto che dovrebbe trovarsi al secondo "round" di test interni.

In termini tecnici, il device utilizza il chipset Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, ovvero il SoC ARM-based di punta di Qualcomm. Il processore è un octa-core, e i suoi risultati nel benchmark mostrano che la sua potenza è paragonabile a quella dei chip Intel e AMD più recenti, come l'Intel Core i7-1165G7, che ha un punteggio più basso di quello fatto registrare dal nuovo Surface, soprattutto nel test multi-thread. In termini di performance single-core, tuttavia, sembra che la soluzione di Qualcomm soffra leggermente a confronto con la concorrenza.

Al momento, comunque, non sappiamo altro sul device testato: man mano che i test hardware proseguiranno, tuttavia, possiamo aspettarci di vedere più benchmark del device comparire online, insieme ai primi rumor sul nuovo Surface di casa Microsoft. Intanto, circa una settimana fa Microsoft ha lanciato Surface Laptop Studio in Italia.