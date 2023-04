La spunta blu a pagamento di Twitter è già un caso: il NYT ha scelto di non pagare

Continua a suscitare polemiche laspunta blu a pagamento di Twitter. Il New York Times infatti ha deciso di non accettare il nuovo regolamento imposto da Elon Musk e per questo motivo il suo account ora non figura tra quelli verificati.

Si tratta di una decisione per certi versi clamorosa, dal momento che il Times rappresenta il quotidiano più autorevole al mondo, il cui profilo Twitter conta 54,9 milioni di follower. La scelta di non sottostare alla regola voluta da Elon Musk per incrementare gli introiti è destinata a far discutere, e come al solito sul web l’opinione si è subito spaccata: da una parte c’è chi ha criticato tale scelta, sottolineando come esponga l’informazione americana e mondiale a fake news e troll, dall’altra invece c’è chi sostiene che potrebbe essere un punto di svolta importante per Twitter e Musk che potrebbero trovarsi costretti a cambiare la policy.

Qualche giorno fa, lo stesso sudafricano aveva evidenziato come il programma Twitter Blue probabilmente sarà ripreso anche da altri social network in futuro: “è necessario stringere le maglie della certificazione per fare in modo che per ottenere la spunta blu serva un numero di telefono verificato ed una carta di credito. Secondo la mia previsione qualsiasi social network che non farà così è destinato al fallimento”.

Negli USA l’account Twitter Blue costa 8 Dollari al mese o 84 Dollari all’anno, mentre in Italia i costi di Twitter Blue sono di 8 Euro al mese, che diventano 11 Euro se si completa la sottoscrizione da iPhone.