La spunta blu di Twitter sta per cambiare significato in modo importante

Abbiamo già trattato su queste pagine il fatto che dal 1 aprile 2023 (no, non è un pesce d'aprile) i profili verificati coi precedenti criteri vedranno la rimozione della spunta blu da Twitter. In parole povere, solamente chi si abbona a Twitter Blue potrà ottenere il fatidico "verificato", che a questo punto cambia di significato.

Questo soprattutto nel caso in cui, come riportato anche da The Verge e come scovato dal leaker Alessandro Paluzzi, arrivasse una funzionalità che permette di nascondere la spunta blu. Sembra infatti, stando a quanto individuato da Paluzzi, che in quel di Twitter ci sia allo studio una funzionalità pensata per coloro che vogliono pagare Twitter Blue ma non vogliono farlo sapere pubblicamente.

In parole povere, se il tutto venisse effettivamente lanciato, risulterebbe possibile per ogni utente Twitter Blue scegliere se far apparire o meno la spunta blu sul proprio profilo. Verrebbe insomma data maggiore possibilità di controllo della sottoscrizione agli utenti. Proprio questo è il punto che sta attirando l'attenzione: la spunta blu sta di fatto per diventare qualcos'altro.

Al netto della funzionalità "privacy" scoperta dal leaker, infatti, la succitata novità che prenderà il via dal 1 aprile 2023 metterà di fatto fine agli account verificati in quanto popolari, dando invece agli utenti la possibilità di pagare per far comparire la spunta blu sul proprio profilo. Finora c'erano delle indicazioni che consentivano di comprendere chi aveva pagato o meno, ma col termine del precedente sistema di verifica e la rimozione delle spunte blu gratuite il tutto assume un altro senso.

Ci stiamo insomma avvicinando a un contesto in cui il "verificato" si paga e non determina più una persona che ha effettivamente fatto qualcosa di rilevante, ma semplicemente chi ha attivato una sottoscrizione a Twitter Blue a partire da 7 euro al mese o 84 euro all'anno.