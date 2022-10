La spunta blu di Twitter sarà a pagamento: costerà 20 Dollari al mese

Mentre si parla di un presunto fuggi fuggi da Twitter, Elon Musk avrebbe intenzione di introdurre un nuovo sistema d’abbonamento. A quanto pare, infatti, il nuovo CEO del social network vorrebbe far pagare un canone mensile per ottenere la spunta blu.

La direttiva di Musk sarebbe di cambiare Twitter Blue, il sistema di sottoscrizione già disponibile da tempo, introducendo un nuovo livello più costoso, da 19,99 Dollari al mese, che prevederà la possibilità di ottenere la verifica dell’account. Coloro che hanno già ottenuto la spunta blu, inoltre, avranno 90 giorni di tempo per decidere se mantenerla, pagando, altrimenti la perderanno.

Elon Musk avrebbe informato i dipendenti che lavorano al progetto che la funzione dovrà essere pronta per il 7 novembre prossimo, altrimenti saranno licenziati. Questa accelerata lascia intuire che i comunicati ufficiali potrebbero arrivare a strettissimo giro di orologio, probabilmente già nel corso del prossimi giorni, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti i dettagli.

Proprio su quest’ultimo punto, rimbombano ancora le indiscrezioni che vogliono Elon Musk pronto a tagliare il personale di Twitter, ma non sono chiare le percentuali. In passato si parlava di un taglio per il 75% dei dipendenti attualmente occupati dal social network, ma Musk avrebbe rassicurato tutti, pur mettendo in preventivo una riduzione.