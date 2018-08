Spunta su eBay un raro prototipo originale del primo iPhone: offerta a 12.000 Dollari

E' spuntato, direttamente su eBay, un rarissimo prototipo originale del primo iPhone, che Apple ha lanciato nell'ormai lontano 2007, cambiando profondamente il mondo delle comunicazioni e degli smartphone.

Si tratta di un oggetto dall'inestimabile valore, che sicuramente farà gola ai numerosi collezionisti che desiderano mettere le mani su un prototipo ancora funzionante di quello che si può a tutti gli effetti definire come uno dei prodotti più iconici dei nostri tempi.

Rispetto alla versione finale, lanciata sul mercato, le differenze ci sono. Innanzitutto, è leggermente più pesante rispetto al modello commerciale, con un peso di 144,5 grammi contro i 135 grammi dichiarati al momento del lancio. Piccole modifiche anche a livello di componenti interne: è presente una batteria diversa, un modulo WiFi differente ed altro.

Ovviamente sulla scocca posteriore non è presente l'incisione dell'FCC, ma c'è l'adesivo Apple con tanto di dicitura "Ver 1.1.1".

A differenza dei modelli prodotti in serie, che erano assemblati in Cina, questo modello è realizzato a mano dagli ingegneri Apple a Cupertino, mentre a livello di software è presente OS X e non OS 1.

Il venditore non chiarisce nella descrizione la provenienza del prodotto, ma evidentemente non interessa molto ai collezionisti, che hanno fatto già aumentare l'offerta a 12.100 Dollari.