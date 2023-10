Spunta il falso messaggio da PosteInfo, che è una truffa: come riconoscerlo e difendersi

Purtroppo, siamo ancora qui a parlare di una truffa telefonica che sta facendo diverse vittime tra gli utenti meno esperti. Questa truffa si nasconde dietro l’ID “PosteInfo”, che è utilizzato anche da Poste Italiane in caso di comunicazioni con gli utenti.

Il telefono infatti colloca il messaggio-truffa nella conversazione dove in precedenza si erano ricevuti i codici di autenticazione reali da parte di Poste Italiane. Nel messaggio si legge “gentile cliente, è stata richiesta una spesa di 250 Euro, se non è lei segua il seguente link” oppure si fa riferimento ad una presunta richiesta di ripristino password che, però, gli utenti non hanno mai avanzati.

Cliccando sul link si viene reindirizzati ad una pagina web che è praticamente identica al sito web di Poste Italiane, dove è necessario inserire le proprie informazioni personali dell’account Poste che a loro volta finiscono tra le mani dei truffatori che hanno il solo obiettivo di svuotare i conti correnti.

Ovviamente, il consiglio è di non cliccare mai su link ricevuti in tali messaggi, dal momento che Poste Italiane (così come tutti gli istituti di credito) sono soliti inviare le comunicazioni direttamente tramite le app ufficiali, nell’apposita sezione. Inoltre, controllate anche l’indirizzo web dei siti web: anche se si mascherano da ufficiali non sono tali. Qualche settimana fa su queste pagine abbiamo anche parlato della truffa del pagamento in sospeso di Intesa San Paolo.