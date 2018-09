Spunta in rete un render del nuovo iPad Pro da 12,9 pollici, senza notch!

Tra i vari prodotti che potrebbe presentare Apple nel corso del keynote del prossimo 12 Settembre figura anche la nuova gamma di iPad Pro. Quest'oggi sul web hanno fatto la loro comparsa alcuni render ed un video che mostrano proprio il nuovo modello da 12,9 pollici del tablet.

Il tutto basato sulle informazioni trapelate da OnLeaks e trasformate in immagini ad alta risoluzione da MySmartPrice, come fatto con i concept del nuovo iPhone pubblicati qualche giorno fa.

Come si può vedere attraverso il video presente in apertura e la gallery in calce, non è presente alcun tipo di notch, per la contentezza degli haters della tacca introdotta proprio da Apple lo scorso anno con l'iPhone X. Non sappiamo a questo punto come MySmartPrime immagina il funzionamento del sistema di sblocco attraverso riconoscimento facciale Face ID.

A livello estetico sono presenti delle cornici su tutti e quattro i lati, contrariamente a quanto affermato in precedenza da alcuni, che avevano ipotizzato un aspetto simile a quello di iPhone X. Sembrano anche essere presenti le linee dell'antenna dell'iPhone, mentre come previsto lo Smart Connector è stato spostato sopra la porta di ricarica.

E' presente anche un misterioso pulsante sullo stesso lato dei tasti che regolano il volume, che nemmeno OnLeaks è riuscito ad identificare.

Per le conferme di rito bisognerà aspettare ancora una settimana: l'evento è in programma il prossimo 12 Settembre a partire dalle ore 19:00 italiane. Il keynote potrebbe anche vedere la presentazione della nuova generazione di Apple Watch.