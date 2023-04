Spunta la mail inviata da Steve Jobs ai dipendenti il giorno in cui Apple superò Microsoft

Con la pubblicazione delle lettere inedite di Steve Jobs, emergono nuovi retroscena e dettagli fino ad ora non noti sul compianto fondatore di Apple. Tra i documenti più curiosi c’è sicuramente la mail che l’allora CEO inviò ai dipendenti il giorno in cui la Mela superò Microsoft per capitalizzazione di mercato.

Inviata il 26 maggio 2010 alle 17:59, ovvero un minuto prima del marcato azionario, Steve Jobs non rivolge molti complimenti o incensa il suo staff.

Nella mail infatti sottolinea come “alla chiusura del mercato azionario di oggi, la capitalizzazione di mercato di Apple supererà quella di Microsoft”, ma anche che “le azioni salgono e scendono e le cose potrebbero essere domani”. Tuttavia, nonostante ciò “ho pensato che valesse la pena rifletterci su”.

In chiusura Jobs si affida ad una citazione di Walt Disney per motivare il team a fare sempre meglio: “siamo bravi solo quanto il nostro prossimo film. Bene, siamo bravi solo quanto il nostro prossimo fantastico nuovo prodotto. Adesso torniamo al lavoro”.

Nessun complimento o altro, quindi, ma solo un reminder per motivare la squadra a fare sempre meglio e non sedersi sugli allori. La mail riflette a pieno quella che era la mentalità di Steve Jobs.

Lo Steve Jobs Archive è raggiungibile gratuitamente e contiene molti materiali inediti del fondatore di Apple.