Spunta il Meitu by Xiaomi: tripla cam rotante per selfie (probabilmente) a 48MP

Spunta in rete il poster di un nuovo Meitu, brand di cui non si sentiva parlare da un po' di tempo. Preso sotto l'ala di Xiaomi, il brand si appresta a sfornare lo smartphone per selfie definitivo: tre camere rotanti, così il sensore da 48MP si può usare anche per gli scatti frontali.

L'ultimo smartphone del brand Meitu era il T9 con tanto di versione Doraemon, sono passati qusi due anni da allora. Ora il marchio entra a far parte della galassia di Xiaomi, e il primo prodotto di questo nuovo sodalizio è uno smartphone dal forte gusto orientale che sfoggia un comparto a tripla camera rotante.

Vi ricorda qualcosa? È fondamentalmente la stessa scelta fatta da Asus per il suo ZenFone 6. I più navigati si ricorderanno poi che l'idea del sensore unico rotante ha radici che vanno ancora più in là nel tempo, con lo smartphone (sempre cinese) OPPO N1, in un epoca dove i sensori frontali ancora non davano i risultati che ormai diamo per scontati.

Detto questo, Meitu batte Asus 3 a 2, visto che abbiamo una fotocamera in più.

Cos'altro sappiamo di questo smartphone Meitu by Xiaomi? Poco, se non nulla. I rumor parlano di un sensore principale da ben 48MP. Non resta che aspettare un annuncio ufficiale.