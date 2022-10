Spunta in rete un nuovo concept dell'iPhone pieghevole: sarà davvero così?

Le ultime indiscrezioni parlano di una Apple al lavoro sull’iPhone pieghevole, con i test che starebbero continuando in vista di un lancio che però almeno al momento appare lontano. Tuttavia, sul web continuano ad emergere indiscrezioni e concept.

E’ il caso di un concept pubblicato da Michael Dufka su Behance, che lui ha soprannominato “iPhone iFold”, e si ispira al design a conchiglia del Galaxy Z Flip e Moto Razr. Come si può vedere dalla galleria, sul retro alla destra del modulo con tre fotocamere è presente un display “di servizio” in cui viene mostrato l’orario ed alcuni widget in stile Apple Watch, mentre aprendolo si accede al pannello più grande.

Dufka ha eliminato il notch, e non ha nemmeno incluso la Dynamic Island che ha debuttato sul nuovo iPhone 14 Pro, che ha attirato le attenzioni di molti, anche degli utenti Android dove l’app che propone una soluzione simile ha raggiunto quota 1 milione di download. Non è chiaro quali siano le intenzioni di Apple a riguardo: qualora dovessero passare diversi anni dal lancio ufficiale dell’iPhone pieghevole, è probabile che l’Isola Dinamica venga pensionata per fare spazio ad un design privo di notch, tacche e ritagli.

Cosa ne pensate di questo concept? Fatecelo sapere nei commenti.