Alla fine la spunta Twitter: ecco quando sarà il processo contro Elon Musk

Il tentativo di Elon Musk di spostare il processo contro Twitter è stato vano. Infatti, una corte del Delaware ha stabilito una volta per tutte che il processo si terrà fra pochissimo tempo.

Per l'esattezza, la prima udienza sarà a ottobre del 2022 e solo il tempo ci saprà dire chi, alla fine, la spunterà del tutto.

Ricordiamo che tutto nasce dall'offerta di Elon Musk di acquisire Twitter per 44 miliardi di dollari ad aprile; affare poi sfumato per via delle accuse mosse dallo stesso miliardario sudafricano alla compagnia sulla quantità di bot presenti sulla piattaforma, che avrebbero fornito a Musk una giustificazione valida per mandare a monte l'acquisizione.

Tuttavia, come ci racconta la storia, Twitter non ha accolto di buon grado questo ritiro da parte del Patron di Tesla, chiamandolo a processo e chiedendo, oltretutto, uno svolgimento rapido.

Ma cosa è accaduto durante la seduta odierna? La sessione, presieduta dal Giudice Kathaleen McCormick, ha visto un dibattito tra le parti in cui i rappresentanti di Twitter avrebbero sottolineato come, secondo loro, Musk abbia agito in cattiva fede tirandosi indietro per un caso di "rimorso dell'acquirente" e utilizzando la questione dei bot come una banale scusa.

Ricordiamo che Twitter aveva chiesto un processo rapido a settembre, mentre Musk aveva tentato di spingersi fino a febbraio. Uno a Zero per Twitter, per il momento.