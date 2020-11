Spuntano su eBay le scarpe e ciabatte di Lidl: rivendute a 2.500 Euro!

Le sneakers di Lidl sono il fenomeno del momento, come confermato dalle file davanti agli oltre 660 punti vendita italiani. Le scarpe e ciabatte sono rapidamente andate sold out, come avvenuto anche oltremanica, ma ovviamente sono immediatamente spuntate su eBay e le piattaforme di rivendita, a prezzi maggiorati.

Sull'ex casa d'aste infatti basta cercare la parola "Lidl" ed impostare come filtro di ricerca scarpe ed inserzioni provenienti dall'Italia per trovarsi di fronte ad inserzioni a prezzi ipergonfiati: si arriva addirittura a 2.480 Euro, passando ovviamente per 1.500 e 1.018 Euro. In molti però stanno anche proponendo prezzi più "onesti", se così si può dire, ed alcune inserzioni permettono anche di acquistarle con il classico "compro subito" a prezzi che oscillano tra i 50 ed i 100 Euro.

Ovviamente non mancano le aste, ed a riguardo è eclatante il caso citato dal Corriere della Sera: un utente ha messo in vendita nel pomeriggio di ieri un paio di scarpe numero 37, e dopo pochi minuti ha ricevuto 17 offerte che hanno portato il prezzo a 251, il 1.800% rispetto al prezzo di listino, di 13 Euro.

Anche per i calzini e le ciabatte si registrano rincari di questo tipo, con le inserzioni che hanno superato la quota dei 100 Euro.

Il fenomeno si rifà a quanto riportato qualche mese fa con gli iPad con Fortnite preinstallato.