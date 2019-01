Spuntano in rete i primi render dei nuovi iPhone del 2019

Mentre le vendite di iPhone Xs non stanno procedendo come sperato, costringendo Apple a rivedere verso il basso le stime di crescita per il prossimo trimestre, sono emersi sul web alcuni nuovi render degli iPhone che il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare il prossimo autunno.

Ovviamente si tratta di render, quindi non foto leaks, il che vuol dire che non corrispondono (almeno ad oggi) alla realtà, anche perchè manca ancora tanto alla presentazione ufficiale.

Tuttavia, in iPhone XI, questo il nome provvisorio imposto al progetto, viene immaginata una configurazione delle telecamere posteriore simile a quella del Mate 20 di Huawei, in cui le tre lenti non sono poste orizzontalmente o verticalmente, ma in un quadrato che dice addio alla disposizione a semaforo. La disposizione delle lenti (e del flash) è a zig zag, mentre il posizionamento dell'intero comparto è comunque immaginato in alto a sinistra sulla scocca posteriore.

Le motivazioni per cui ha preferito inserirle in alto a sinistra sono molteplici: innanzitutto per una questione di coerenza rispetto agli altri prodotti Apple, ma anche perchè appare improbabile ipotizzare uno spostamento sulla parte centrale della scocca, che da sempre è caratterizzata dalla presenza del logo aziendale.

Chiaramente, come detto poco sopra, si tratta di pure ipotesi.