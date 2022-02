Spuntano online i primi render di OnePlus 10 Ultra con NPU MariSilicon X

Sono ormai passate un paio di settimane dall'inizio dei rumor su OnePlus 10 Ultra, che potrebbe essere lanciato nella seconda metà del 2022 e vantare una NPU MariSilicon X di OPPO, integrata sullo smartphone dopo l'acquisizione di OnePlus da parte di OPPO. Oggi, intanto, sono emersi in rete alcuni concept render di OnePlus 10 Ultra.

I render sono stati pubblicati dal portale olandese LetsGoDigital e sono stati realizzati dalla Concept Creator Jermaine Smit a partire da un brevetto di OnePlus 10 Ultra comparso in rete pochi giorni fa. Il concept mostra un design frontale molto simile a quello di OnePlus 10 Pro, con un display arrotondato e dei bordi estremamente sottili.

Il device dovrebbe avere anche una fotocamera punch-hole nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, esattamente come OnePlus 10 Pro. Inoltre, sul lato sinistro del telefono troviamo i due pulsanti per il volume, mentre su quello destro sono presenti il pulsante di accensione e lo slider OnePlus Alert.

Passando al retro dello schermo, l'alloggiamento della fotocamera sarà di nuovo rettangolare e simile a quello di OnePlus 10 Pro, ma sotto la scocca vi saranno delle differenze non da poco: in particolare, il device avrà una fotocamera primaria da 48 MP e una lente grandangolare da 50 MP, insieme ad un teleobiettivo ancora sconosciuto. Per il processing delle immagini, invece, OnePlus 10 Ultra utilizzerà la NPU MariSilicon X di OPPO, presentata lo scorso dicembre e che verrà integrata anche in OPPO Find X5 Pro, in uscita probabilmente a marzo.

A sottolineare la presenza della NPU MariSilicon X, inoltre, potrebbe esserci la frase "Powered By MariSilicon" incisa sull'alloggiamento della fotocamera del telefono, come viene mostrato dal concept render. Con ogni probabilità, l'incisione dovrebbe anche simboleggiare il completamento dell'integrazione tra OPPO e OnePlus, osteggiata da molti fan ma che sembra dare i propri frutti con l'integrazione di tecnologie OPPO su smartphone OnePlus e viceversa, nonché dall'adozione di un sistema operativo unico per OnePlus 10 e per i prossimi device di OPPO.

Infine, OnePlus 10 Ultra rappresenterà il ritorno di OnePlus alla filosofia del "flagship killer", proponendo cioè un telefono a basso prezzo ma con specifiche tecniche all'avanguardia, in grado di competere con i ben più costosi dispositivi flagship delle altre aziende. Per questo, il telefono dovrebbe avere sotto la scocca uno Snapdragon 8 Gen 1, oppure addirittura il non ancora annunciato Snapdragon 8 Gen 1 Plus, che dovrebbe essere mostrato da Qualcomm verso metà 2022.