Spuntano i prezzi per gli abbonamenti del Canale della Serie A: si parte da 20 Euro?

Mentre si avvicina il momento della verità per i diritti tv della Serie A 2024/29, con le nuove offerte di DAZN, Sky e Mediaset in arrivo entro il 16 Ottobre, su Il Sole 24 Ore si continua a parlare della possibile creazione di un canale della Lega Serie A proprietario.

A conferma che la Lega non si attende grosse novità dai broadcaster, avrebbe già preparato una prima offerta commerciale. Come riportato in una delle news precedenti sull’argomento, si parla della possibilità di proporre un abbonamento in stile NBA Pass, con eventuale possibilità di sottoscrivere un contratto per poter seguire solo le partite della propria squadra del cuore.



Il Sole 24 Ore spiega che la Lega Serie A avrebbe già preparato un’offerta commerciale articolata su tre livelli, per la visione di tutti i match:

Un Piano Platinum da 30 Euro al mese che permetterebbe di condividere l’account su due dispositivi, per un totale di 270 Euro per i nove mesi del campionato;

Un Piano Gold da 20 Euro al mese su cui però si sa poco, e che si tradurrebbe in 180 Euro per nove mesi.

A ciò si aggiunge un’opzione digitale da 3 Euro aggiuntivi al mese, che dovrebbe proporre degli extra non noti. La Lega avrebbe anche previsto degli aumenti per i prezzi dei piani d’abbonamento di 3 Euro per il Piano Platinum e 2 Euro per il Piano Gold. L’obiettivo sarebbe di raggiungere il miliardo di Euro all’anno.

Nel frattempo, nella giornata di ieri è emerso che da Novembre sarà attiva la piattaforma anti-IPTV.