Spuntano le prime custodie di iPhone 12: il design sarà simile ad iPhone 4?

Manca quasi un anno alla presentazione di iPhone 12, e sul web continuano ad emergere indiscrezioni e presunte tali sulla nuova generazione di smartphone top di gamma della compagnia di Cupertino. Il sito web giapponese Macotakara ha pubblicato quelle che sembrano essere le prime cover del dispositivo.

Il design, come si può vedere, ricorda vagamente iPhone 11 Pro Max. Ciò che cambia sono le linee della scocca, che sono più squadrate e simili ad iPhone 4, 4S e 5. Apple potrebbe pensionare i bordi curvi che sono diventati un punto fermo della lineup dal 2014.

Sul lato è presente una nuova componente, che per molti sarebbe un nuovo tipo di Smart Connector come quello visto su iPad Pro. Occorre precisare che questo rumor appare ciclicamente ma ad oggi ancora si è concretizzato in realtà, chissà che il 2020 sia l'anno giusto.

L'iPhone 12 dovrebbe arrivare il prossimo autunno. Non è previsto alcun aumento di prezzo sostanziale nonostante la necessità di integrare all'interno del dispositivo il modem per il 5G. A livello di batteria iPhone 12 dovrebbe integrarne una più grande rispetto a quella vista in iPhone 11, a causa di alcune modifiche ai circuiti interni. Alcune indiscrezioni trapelate nelle passate settimane ipotizzavano addirittura sei modelli di iPhone 12.