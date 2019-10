Spuntano le specifiche complete del Google Pixel 4

Ormai sembrerebbe proprio che il Pixel 4 non abbia più segreti. Dopo il leak di alcuni render presumibilmente ufficiali, e dopo la campagna pubblicitaria che ha rivelato il modulo fotografico, ora abbiamo anche una lista delle specifiche ufficiali dello smartphone. Sembra attendibile. Vediamo tutte le specifiche tecniche del Pixel 4.

La lista è stata divulgata da 9to5Google, e non lascia davvero molto all'immaginazione. Dalla lista apprendiamo anche le differenze principali tra il Pixel 4 e il Pixel 4 XL.

Si parte ovviamente dal display, il più piccolo è da 5.7 pollici, mentre l'XL ha uno schermo con diagonale da 6.3 pollici. Per quanto riguarda la batteria, il piccolo Google Pixel 4 arriva a 2.800 mAh, mentre la batteria del Pixel 4 XL è da 3.700 mAh.

Eccetto per queste due differenze, in entrambi gli smartphone troviamo il Qualcomm Snapdragon 855 e Pixel Neural Core. Anche la RAM è la medesima, in entrambi gli smartphone troviamo 6GB. Lo storage varia a seconda del modello, con la possibilità di scegliere tra 64GB e 128GB.

Il comparto fotografico è lo stesso, con una coppia 12MP-16MP.



Come detto, di recente sono spuntati anche i presunti render ufficiali del Pixel 4, mentre una immagine pubblicitaria aveva mostrato il già anticipato modulo fotografico.