Spuntano strane ed alte panchine a Copenaghen: ecco a cosa servono

Camminando fra le strade di Copenaghen potremo imbatterci in delle panchine molto particolari che celano dietro un'importante riflessione sul futuro che noi tutti dovremmo cogliere immediatamente.

Si tratta di panchine installate recentemente e che, a discapito di ciò che tutti potrebbero pensare, non hanno l'obiettivo di ricordare eventi o storie del passato, bensì quello di portare tutti noi ad agire "oggi" in vista del nostro futuro.

Le panchine definite "del futuro" si presentano alte 85 cm in più rispetto a quelle normali, numero scelto non a caso ma che rappresenta l'aumento stimato dall'ONU dei livelli dei mari entro il 2100.Sulla panchina è stata inserita una targa che riassume e pone l'attenzione su ciò che effettivamente si vuol far comprendere a chi in quel momento è lì, attratto dall' insolita installazione.

“Le inondazioni diventeranno parte della nostra vita quotidiana, a meno che non iniziamo a fare qualcosa per il nostro clima. Secondo l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite sul clima, si prevede che il livello del mare aumenterà fino a 1 metro prima del 2100 se il riscaldamento globale dovesse continuare”.

L'iniziativa è stata lanciata dall'emittente TV danese tv2 con lo scopo di far riflettere tutto il mondo sulle conseguenze che apporterà il surriscaldamento globale. Se la situazione non dovesse modificarsi, saranno inevitabili le inondazioni che diverranno per noi fenomeni di normalità e, la città di Copenaghen, per l'appunto, potrebbe essere una di quelle maggiormente a rischio.

Il messaggio andrebbe colto non solo dai cittadini danesi ma da tutti noi perché, ad oggi pensando al domani, le panchine dalle gambe lunghe, potrebbero divenire le uniche sulle quali potersi sedere.