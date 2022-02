Spuntano in vendita le Silent AirTag senza sistema anti-stalking, e sono un problema

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia riguardante le linee guida di Apple sulla privacy delle AirTag, che come noto includono un sistema anti-stalking che impedisce di utilizzare i localizzatori per impedire di seguire le persone. Tuttavia, sul web sono spuntate le così dette "Silent AirTag".

Secondo quanto riferito da PCMag, infatti, su Etsy sono spuntate delle versioni delle AirTag con l'altoparlante (che permette di riconoscerle in quanto invia un feedback sonoro) disabilitato. Contrariamente a quanto avvenuto in altre circostanze, però, questa nuova versione delle AirTag non è caratterizzata dalla presenza di un adesivo sul piccolo speaker, per coprirlo, ma sono state modificate a livello interno e l'altoparlante è stato scollegato dalla batteria.

Di conseguenza, una vittima ignara che è in possesso di uno smartphone Android o un iPhone con versione obsoleta di iOS non potrebbe in alcun modo scoprire di essere seguita da qualcuno, a meno che non lo scopra fisicamente. Ciò potrebbe rappresentare un grave problema in quanto fa venir meno quella che è la misura principale escogitata da Apple per prevenire gli abusi.

Il commerciante che le aveva messe in vendita su Etsy ha ritirato l'inserzione ed ha spiegato che "l'intento di questa modifica era soddisfare le numerose richieste degli acquirenti interessati alle mie AirTag e che erano interessati a montare un AirTag sulle loro biciclette, animali domestici e utensili elettrici. Queste richieste mi hanno portato ad elencarlo come prodotto su Etsy. La stragrande maggioranza delle vendite mostrate sul mio profilo Etsy è legata ad acquisti effettuati da persone che intendevano mettere le AirTag in una borsa o in un portafoglio".

Tuttavia, anche su eBay stanno iniziando a proliferare inserzioni di questo tipo, e la speranza è che Apple prenda presto provvedimenti per prevenire un fenomeno che potrebbe diventare molto preoccupante.