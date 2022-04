Spuntano Xiaomi 12S e 12S Pro: saranno i primi smartphone chip con Snapdragon 8 Gen1+

Mentre l'annuncio di Xiaomi 12 Ultra si avvicina, pare che il produttore di smartphone cinese abbia in serbo alcuni altri assi nella manica che, nei prossimi mesi, dovrebbe completara la lineup della Series 12 di Xiaomi. Nello specifico, accanto a Xiaomi 12 Ultra e 12 Lite, sono trapelate oggi le prime indiscrezioni su Xiaomi 12S e 12S Pro.

I due smartphone, che non erano mai comparsi in alcun leak o rumor prima d'ora, sono stati leakati dal portale Xiaomiui, che spiega di averne trovato dei riferimenti "scavando" nel database IMEI e nel codice sorgente del firmware MIUI utilizzato da tutti gli smartphone Xiaomi. Quest'ultimo, nello specifico, farebbe riferimento a due nuovi device con nome in codice diting e unicorn.

A quanto pare, il codename diting corrisponderebbe a Xiaomi 12S ed al model number 2206123SC, mentre Xiaomi 12S Pro avrebbe codename unicorn e model number 2206122SC. Tra l'altro, se l'attribuzione dei numeri di modello degli smartphone Xiaomi non fosse cambiata nelle ultime settimane, le prime quattro cifre del modello dei due smartphone (2206) dovrebbero suggerirci la loro data di uscita, che sarebbe fissata per il mese di giugno, almeno in Cina.

La data d'uscita dei due smartphone non sarebbe affatto casuale, poiché avverrebbe a ridosso della presentazione ufficiale dello Snapdragon 8 Gen 1+. L'annuncio del nuovo chip di Qualcomm dovrebbe arrivare a maggio, probabilmente verso la metà del mese: è dunque probabile che, come avvenuto per la campagna marketing di Xiaomi 12 e 12 Pro, anche questa volta Xiaomi 12S e 12S Pro verranno commercializzati come i primi smartphone al mondo con SoC Snapdragon 8 Gen 1. In realtà, comunque, anche Xiaomi 12 Ultra dovrebbe arrivare a maggio ed essere dotato del nuovo chipset di Qualcomm.

Ricapitolando, dunque, Xiaomi 12S e 12S Pro usciranno a giugno in Cina, mentre Xiaomi 12 Ultra dovrebbe arrivare sul mercato orientale il 10 maggio, sempre insieme al chip Snapdragon 8 Gen 1+. Al momento non si parla di un'uscita occidentale per nessuno dei due smartphone, mentre in Europa potrebbe arrivare presto Xiaomi 12 Lite, che altro non sarebbe che il rebrading di Xiaomi CIVI, uscito a settembre 2021 in Cina.