Le spunte blu arrivano anche su Gmail: ecco a cosa serviranno e perchè sono utili

Le abbiamo conosciute principalmente sui social network, ma ora sono approdate anche su Gmail. Stiamo parlando delle spunte blu, che dalla giornata di ieri sono state implementate da Google nel proprio servizio di posta elettronica, ovviamente nella versione web.

Il sistema si basa sullo standard BIMI (Brand Indicators for Message Identification), che permette di verificare l’identità dei mittenti. Ciò vuol dire che quando si riceve una mail da un mittente verificato, verrà visualizzato un segno di spunta blu accanto al nome, come mostriamo nello screenshot presente in calce.

Non si tratta di una novità assoluta però, perchè Google ha introdotto il supporto allo standard BIMI già nel 2020, quando ha consentito a vari brand di includere i loghi autenticati nelle loro mail.

Con l’aggiunta della spunta blu nel campo mittente delle mail, il gigante di Mountain View vuole offrire agli utenti un ulteriore livello di protezione contro le truffe via mail che sono sempre più diffuse. La sua presenza o assenza permetterà agli utenti di identificare e bloccare lo spam arrivato nella posta in arrivo.

Il sistema è già in fase di lancio da oggi e sarà disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane, sia per i clienti di Google Workspace che per gli utenti tradizionali.

