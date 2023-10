Le spunte blu di X sono dei 'super-diffusori di fake news': cosa farà Elon Musk?

La conferma dei nuovi piani di abbonamento di X è arrivata solo poche ore fa da Elon Musk, ma la "spunta blu a pagamento" del social network è già finita al centro della polemica per un altro motivo, stavolta ben più grave del suo costo. Secondo una ricerca, le spunte blu di X sarebbero dei "superdiffusori di disinformazione" in tutto il mondo.

Uno studio pubblicato da NewsGuard e rilanciato da The Verge spiega infatti che sono proprio gli utenti verificati di X ad aver diffuso disinformazione negli ultimi giorni sulla piattaforma. O meglio: sono gli utenti con le famose "spunte blu" quelli i cui post di fake news risultano più virulenti tra gli utenti di Twitter. Ovviamente, secondo NewsGuard, proprio la spunta di verifica del profilo avrebbe un pesante impatto sul problema.

L'agenzia ha analizzato i 250 post di disinformazione più popolari su X tra il 7 e il 14 ottobre, scoprendo che il 74% di essi proveniva da account con la spunta blu di verifica. Il problema si fa ancora più grave in relazione all'inizio delle ostilità tra Israele e Hamas, che hanno portato al proliferare delle informazioni false o prive di fondamento sulla situazione in Palestina e Medio Oriente. Anche in questo caso, dietro alle fake news ci sarebbero in gran parte profili verificati.

In totale, 186 dei 250 post di disinformazione più popolari di X nella scorsa settimana provenivano da utenti verificati: essi hanno raccolto poco meno di 1.350.000 engagements (unità di misura che raccoglie tutte le iterazioni possibili, dai like ai repost, fino alle risposte e ai commenti) e sono stati visti da un totale di 100 milioni di persone in tutto il mondo.

NewsGuard, in particolare, critica il profilo a pagamento di X Premium (ex-Twitter Blue), che offre una spunta blu di verifica a chiunque sia disposto a pagare 8 Dollari al mese per ottenerla. Il problema sarebbe la persistenza di un'aura di affidabilità attorno agli utenti verificati di Twitter: prima che Elon Musk prendesse le redini della compagnia, infatti, le spunte blu venivano attribuite solo a fonti attendibili e verificate, come giornalisti, politici e celebrità. Oggi, invece, chiunque può ottenere un profilo verificato pagando una cifra tutto sommano irrisoria: come sempre, pare che ci sia qualcuno che sta sfruttando la nuova politica di Elon Musk per lucrare sulla disinformazione.

Eppure, a Elon Musk sembra interessare ben poco di questi problemi connessi ad X Premium. Al contrario, con l'annuncio dei nuovi tier di abbonamento alla sua piattaforma, l'ex-CEO di Twitter sembra voler cementare i piani in abbonamento come business model del social: non è dunque un caso che, proprio pochi giorni fa, sempre Musk abbia proposto di rendere X un social network a pagamento per tutti, benché con un costo minimo, pari ad un Dollaro all'anno.