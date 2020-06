Spusu in Italia il 15 giugno: si potranno 'recuperare' i Giga non utilizzati?

Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, è arrivata l'ufficialità: un nuovo operatore telefonico virtuale sta per arrivare in Italia. Ci riferiamo a Spusu, realtà che ha fatto particolarmente parlare di sé negli ultimi mesi.

Infatti, tutto è partito a ottobre 2019, quando è arrivato l'annuncio dell'approdo nel nostro Paese, con l'obiettivo di puntare su tariffe trasparenti. Dopo diversi mesi, finalmente è arrivata la conferma ufficiale in merito alla data dell'arrivo dell'operatore virtuale (Full MVNO che si "appoggia" alla rete di WindTre) in Italia: il giorno da segnare sul calendario è il 15 giugno 2020, ovvero lunedì prossimo (fonte: nota stampa ottenuta da MVNO News).

Insomma, non manca molto per scoprire quali offerte farà Spusu per cercare di convincere gli utenti italiani, ma sicuramente sarà interessante dare un'occhiata a quale sarà la proposta, come accaduto in passato anche per gli altri operatori virtuali approdati nel nostro Paese, che spesso hanno lanciato offerte iniziali "aggressive". Pensate che in Austria Spusu consente agli utenti di "recuperare" i Giga non consumati per utilizzarli il mese seguente. Se questa possibilità rimarrà anche in Italia, potrebbe sicuramente dare vita a uno scenario intrigante.

Tra l'altro, Spusu ha già pubblicato la sua applicazione ufficiale sul Play Store e varie pagine social, da quella Facebook a quella Instagram. C'è anche il sito ufficiale. Stando a una foto "teaser" pubblicata su questi profili (potete vederla in calce alla notizia), sembra che le offerte di lancio potrebbero essere tre. Le proposte saranno veramente interessanti? Staremo a vedere: il 15 giugno 2020 non è poi così lontano.