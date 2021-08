Spusu lancia le eSIM: attivabili da tutti online senza costi aggiuntivi

L’operatore virtuale Spusu ha ufficialmente lanciato nel mercato italiano le eSIM, ovvero le SIM virtuali supportate da una vasta gamma di smartphone sul mercato. Le nuove eSIM sono disponibili senza costi aggiuntivi per tutti i clienti, anche quelli già legati all’operatore, e possono essere richiesti online tramite il sito ufficiale.

Come spiegato anche da MondoMobileWeb, per ottenere una eSIM Spusu è necessario recarsi nella pagina di acquisto di qualsiasi offerta proposta e selezionare l’opzione “Acquista Adesso”, così da poter scegliere tra l’acquisto della scheda SIM fisica che tutti conosciamo o, altrimenti, la eSIM tramite voce “ordina eSIM”. Questo può essere effettuato da tutti i nuovi clienti sia per numeri nuovi che numeri in portabilità. È importante, però, verificare prima di tutto se il proprio smartphone è compatibile. Successivamente alla richiesta, il profilo eSIM verrà inviato tramite mail dopo avere completato la video-identificazione con documento d’identità.

Qualsiasi SIM virtuale dell’operatore telefonico basato su rete WindTre sarà quindi richiedibile in fase di ordine e il pagamento richiesto, da effettuare tramite carta di credito VISA/Mastercard o PayPal, servirà per l’attivazione dell’offerta.

I già clienti potranno passare dalla scheda SIM fisica alla eSIM richiedendola invece via mail a ciao@spusu.it, o altrimenti contattando il servizio clienti tramite numero di telefono dedicato o WhatsApp.

