Spusu, il nuovo operatore sta per arrivare in Italia: trapela un numero

Un nuovo operatore telefonico virtuale si appresta a lanciare offerte sul nostro mercato. Ci riferiamo a Spusu, che dovrebbe attivare i suoi servizi in Italia nel breve periodo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MondoMobileWeb, l'arrivo in Italia di questo operatore telefonico sarebbe imminente. Non conosciamo le tempistiche precise, ma tutto fa pensare che ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi (c'è chi parla anche delle prossime settimane). Vi ricordiamo che si vocifera dell'approdo di Spusu nel nostro Paese da fine 2019. In ogni caso, il 2020 potrebbe essere l'anno giusto per scoprire le offerte dell'operatore.

Infatti, nonostante alcuni "rinvii" legati all'attuale situazione relativa al COVID-19, Spusu si starebbe preparando all'arrivo nel nostro Paese. Questo sembra essere confermato dalle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, che descrivono una SIM triple cut, quindi utilizzabile nei formati miniSIM, microSIM e nanoSIM. In parole povere, sembra che la SIM si potrà usare un po' con tutti i dispositivi presenti sul mercato.

La fonte ha fatto trapelare anche il presunto numero del Servizio Clienti. Chiamando quest'ultimo, che ovviamente non è ancora attivo, si può già sentire una voce guida che probabilmente sarà quella che verrà utilizzata quando l'operatore telefonico virtuale arriverà ufficialmente in Italia. Insomma, non sembra mancare molto: staremo a vedere.