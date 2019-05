Spyware in Whatsapp, la società israeliana denunciata da Amnesty International

La scorsa settimana abbiamo parlato su queste pagine del nuovo spyware in Whatsapp, che consentiva di spiare gli utenti tramite una semplice chiamata effettuata tramite l'applicazione di messaggistica istantanea, che ha immediatamente corretto la falla.

Amnesty International ha annunciato di aver intentato causa in Israele contro la compagnia NSO, che secondo molti sarebbe dietro lo sviluppo del tool di sorveglianza, che sarebbe stato utilizzato in ben 45 paesi per la persecuzione di dissidenti, giornalisti e civili.

L'associazione ha anche chiesto al Governo Israeliano la revoca delle licenze di esportazione per il gruppo, in quanto convinto che lo strumento possa essere utilizzato per la sorveglianza del suo personale ed in generale di tutti i gruppi che si occupano della difesa dei diritti umani.

Stephen Peel, la cui compagnia Novalpina possiede una partecipazione in NSO, ha firmato la lettera di Amnesty ed afferma di essere "determinato a fare tutto il necessario per garantire che la tecnologia di NSO sia utilizzata per lo scopo per il quale è intesa: la prevenzione di eventuali persecuzioni derivanti dal terrorismo e dalla criminalità, senza ledere i diritti fondamentali degli esseri umani".

NSO dal suo canto ha sempre affermato di aver venduto la tecnologia solo alle forze dell'ordine ed alle agenzie d'intelligence che perseguono obiettivi legittimi come terroristi e criminali.

La società israeliana non ha diffuso alcun commento in risposta alla lettera di Amnesty.