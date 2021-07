Una squadra di calcio olandese, l'AZ Alkmaar, pagherà i giocatori in Bitcoin

L'AZ Alkmaar diventerà la prima squadra di calcio professionistica olandese a pagare gli stipendi dei giocatori in Bitcoin. L'annuncio è arrivato dallo stesso club dei Paesi Bassi, con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web.

Il team, che milita nell'Eredivisie, ha annunciato una partnership con il broker Meester fino al 2024.

Nell'ambito dell'accordo di sponsorizzazione siglato delle parti, che sarà finalizzato completamente in Bitcoin, è previsto che l'AZ Alkmaar acquisti una somma di BTC e la mantenga a bilancio. A ciò si aggiungerà anche il via al nuovo sistema di pagamento per i calciatori, che riceveranno gli stipendi non in Euro ma in criptovalute.

Il direttore commerciale Michael Koster ha osservato come il fascino del Bitcoin e delle criptovalute sia innegabile, e proprio per tale ragione il club ha deciso di puntarci su. "Il mercato delle criptovalute è in forte espansione, con una crescita esponenziale degli utenti negli ultimi anni" ha osservato.

Questo accordo dimostra ancora una volta come l'adozione del Bitcoin e delle criptovalute sia in continua ascesa nel mondo del calcio. Solo qualche settimana fa la Juventus ha annunciato il lancio del suo NFT, dopo aver lanciato tempo fa un Token vero e proprio.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 32.952 Dollari.