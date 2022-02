La 'Squadra del Veleno': quando 12 volontari decisero di mangiare cibo avvelenato

Nel 2022 ci sono gli Avengers che proteggono il pianeta, mentre nel 1902 c'era la "The Poison Squad", quando 12 uomini - in cambio di pasti gratuiti - decisero di mangiare cibo avvelenato per far studiare ai ricercatori gli effetti dei conservanti.

L'idea venne formulata e presentata dal capo chimico del dipartimento dell'agricoltura di Washington DC, Harvey W. Wiley. L'obiettivo era capire "se i conservanti potessero mai essere usati o meno e, in tal caso, quali conservanti e quali quantità". Wiley voleva dimostrare ai funzionari governativi che lo stato avrebbe dovuto avere una politica nazionale sui conservanti negli alimenti e nelle bevande.

Inizialmente, ai volontari della "Poison Squad" venne somministrato acido salicilico, acido solforico, benzoato di sodio, formaldeide e borace. Prima di mangiare i membri della squadra si misuravano la pressione e i battiti cardiaci, per poi iniziare il loro pasto senza sapere quale cibo contenesse il veleno e quale sostanza tossica avrebbero mangiato.

Sia i ricercatori che i volontari sapevano quali rischi stavano correndo; gli esperimenti si sono fermati solo quando le sostanze chimiche hanno reso i volontari così malati da non poter andare più avanti con lo studio (con vomito, diarrea e mal di stomaco). Il borace, per farvi capire, è una sostanza utilizzata nei detergenti, nei saponi disinfettanti e negli insetticidi.

Le dosi aumentavano con il passare del tempo, da mezzo grammo fino a 4 grammi. Venne scoperto grazie all'esperimento - durato cinque anni - che il solfato di rame poteva causare danni alle cellule del sangue, al fegato, ai reni o addirittura provocare la morte. Alla fine dello studio venne emanato il Meat Inspection Act and the Pure Food and Drug Act, che regolava i conservanti risultati sicuri per il consumo umano.

Insomma, è anche grazie a questi uomini - e soprattutto ai membri della "Squadra del veleno" - che oggi sappiamo quali conservanti siano tossici per noi.

