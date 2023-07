Le squadre di calcio arabe vogliono molto di più, ecco il loro piano 'diabolico'

Se prima qualcuno storceva il naso per la militanza di Cristiano Ronaldo nella Saudi Professional League, oggi non ha niente di cui meravigliarsi: nella prossima stagione calcistica saudita ci saranno anche Karim Benzema, N’Golo Kantè, Kalidou Koulibaly e Sergej Milinković-Savić.

Nonostante il calcio non sia nostra materia di informazione, vogliamo invitarvi a porre l’attenzione su ciò che sta accadendo in Arabia Saudita. Sì, perché dietro le scrivanie di chi controlla l’Al-Nassr FC, l’Al-Ittihad Club e Al Hilal SFC ci sono le stesse menti che nel 2021 hanno acquistato partecipazioni nelle società di videogiochi Eletronic Arts, Take-Two Interactive e Activision Blizzard; invece, nel 2022 hanno ottenuto una quota di partecipazione del 5% di Nintendo. Ebbene, stiamo parlando del Public Investment Fund, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita.

Siffatto fondo è supervisionato dal principe ereditario Mohammed bin Salman, il quale sta indirizzando le energie di una tale portata economica verso la privatizzazione di club storicamente sotto il controllo dello Stato.

L’obiettivo è quello di creare un ambiente di investimento favorevole, rendere i club più professionali e sostenibili, potenziare le infrastrutture e migliorare la governance delle società. La privatizzazione consentirà ai club di allinearsi a più grandi del mondo, in una visione di tempo assai duratura.

L’Arabia mira a far crescere i ricavi della Saudi Professional League da 120 milioni a 480 milioni di dollari, entro il 2030. Attualmente, il valore della lega è di circa 800 milioni di dollari, ma Mohammed bin Salman sta cercando, nell’arco di tempo poc’anzi specificato, di far salire questa cifra a 2,14 miliardi di dollari. Per darvi un’idea, il valore della Premier League inglese è di circa 10 miliardi di euro.

È in questo grande disegno che le stelle mondiali giocano un ruolo chiave: Cristiano Ronaldo ha solo inaugurato quella che sembra essere l’affermazione del campionato saudita a livello globale.

C’è stato un tempo, tuttavia, in cui i giocatori più “maturi” preferivano andare a giocare in Asia, ma i campionati cinesi non sono riusciti a portare a termine l’affermazione mediatica del loro calcio, nonostante si fosse avviato un processo di privatizzazione. L’Arabia Saudita otterrà lo stesso risultato?

Probabilmente, la prima Coppa del Mondo invernale, in Qatar, ha dato inizio a qualcosa di molto più grande.