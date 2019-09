Gli squali, 335 milioni di anni fa, aspiravano - letteralmente - le loro prede

Un antichissimo antenato dello squalo, chiamato Tristychius arcuatus, si nutriva in un modo sostanzialmente differente dagli esemplari odierni. L'animale è vissuto nel periodo Carbonifero, il quinto dei sei periodi in cui è suddiviso il Paleozoico.

I fossili del Tristychius, così come molti altri, sono difficili da trovare perché la cartilagine che compone il loro scheletro marcisce prima che possa iniziare il processo di fossilizzazione. Inoltre, estrarre i pochi (e rari) resti conservati nella roccia, rischia di mandare in frantumi le prove.

Nel loro studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, gli scienziati, per aggirare il problema, hanno utilizzato la tomografia e la modellazione computerizzata. I resti intrappolati nella roccia sono stati osservati dall'interno, rendendo possibile una ricostruzione 3D del cranio dello squalo.

L'animale era capace di aspirare l'acqua attraverso la bocca per catturare le prede dal fondo dell'oceano. La particolare abilità in questione ha permesso allo squalo di cibarsi di prede non comuni per l'epoca, come vermi e altri abitanti del fondale marino.

Questa è una delle primissime prove dell'esistenza di questo meccanismo in un tempo così remoto, adesso utilizzato in diverse specie di pesci. "Questi squali stavano facendo qualcosa di mai visto prima. Qui abbiamo le prime prove di questa innovazione chiave, che è stata così importante per più gruppi di pesci e si è evoluta ripetutamente", afferma Michael Coates, professore di biologia e anatomia organismica all'Università di Chicago.