Gli squali sono più antichi degli anelli di Saturno

Saturno è conosciuto per essere il signore degli anelli grazie a questa sua particolare caratteristica, ma non sono sempre stati accessori onnipresenti intorno al pianeta e, anzi, sono più giovani del previsto. Nel frattempo, 450 milioni di anni fa sulla Terra iniziarono a spuntare i primi pesci con la mascella, antenati degli squali.

Quando emersero queste creature, pensate, Saturno non aveva ancora gli anelli: quindi sì, gli "accessori" di questo corpo celeste sono più giovani di alcune creature sul nostro pianeta. Gli anelli, infatti, sono formati da miliardi di particelle di ghiaccio, come comete o asteroidi, che si sono disgregate prima di raggiungere Saturno e rimasti in orbita a causa della potente gravità del pianeta.

I ricercatori non sanno di preciso l'età degli anelli e il dibattito va avanti da decenni. Alcuni affermano siano più anziani, altri più giovani. Un nuovo studio che ha utilizzato i dati della sonda Cassini potrebbe aver svelato finalmente la verità: i ricercatori concludono che la loro età possa essere compresa tra 100 e 400 milioni di anni.

Gli anelli non dureranno nemmeno per molto tempo, poiché sono destinati a sbriciolarsi lentamente ma inesorabilmente. Quello che è assurdo, però, è pensare che degli esseri viventi possano essere più vecchi di una caratteristica planetaria, a dimostrazione di come la vita sia in grado di durare nel tempo... e persino più del previsto.