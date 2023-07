Altro che squali, i bagnanti in Giappone hanno paura dei delfini: 4 attacchi brutali

I delfini hanno attaccato quattro persone che nuotavano al largo della costa del Giappone, lasciando persino un uomo sessantenne con diverse costole rotte. Questo è il secondo anno consecutivo in cui i mammiferi marini hanno ferito gli esseri umani sulle spiagge della prefettura di Fukui, sulla costa del Mar del Giappone.

L'estate scorsa, almeno sei persone sono state attaccate da un singolo animale, ritenuto un delfino tursiope dell'Indo-Pacifico, con il caso più grave che ha richiesto 14 punti per chiudere una ferita alla base del pollice della vittima.

In entrambi i casi - sia quelli di quest'anno che dello scorso - sono state le creature ad avvicinarsi fino al bordo dell'acqua. L'uomo le cui costole sono state frantumate stava nuotando a cinque metri dalla riva alla spiaggia di Suishohama, quando un delfino lo ha caricato e morso. Un altro bagnante ha riportato morsi sul braccio sinistro la stessa mattina, e la BBC ha riferito che altri due sono stati attaccati più tardi quel giorno.

Un video dell'attacco mostra persone che escono precipitosamente dall'acqua alla vista di un delfino che si muove intorno a loro e si dirige verso una donna. Nel frattempo non è chiaro se gli attacchi siano stati tutti perpetrati dallo stesso animale.

"Una parte del problema potrebbe essere che alcuni esseri umani tendono a vederli come animali domestici, o come animali invariabilmente 'simpatici', a volte trascurando i rischi coinvolti nel trattare con la fauna selvatica", ha affermato Giovanni Bearzi, zoologo e presidente dell'organizzazione non-profit Dolphin Biology Conservation in Italia.

Questi mammiferi possono anche attaccare se percepiscono che gli esseri umani stiano nuotando in luoghi importanti per le loro attività di foraggiamento o riproduzione, soprattutto se le persone ignorano i segnali di avvertimento (poiché hanno caratteri molto simili al nostro). Gli attacchi potrebbero essere stati innescati da un singolo individuo con una personalità particolarmente aggressiva, ma erano probabilmente cautelativi.

"Un delfino tursiope adulto potrebbe facilmente uccidere un nuotatore se davvero intendesse farlo", ha spiegato infine Bearzi. "Questi attacchi sembrano essere avvertimenti piuttosto che veri tentativi di fare seri danni." A proposito, pensate che queste creature siano sempre state carine e coccolose? Vi sbagliate!