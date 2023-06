Agli squali bianchi piace mangiare gli esseri umani? La risposta vi sorprenderà

Mentre non è raro che esseri umani e squali bianchi possano incontrarsi, è sicuramente raro un attacco da parte del pesce. Uomini e squali, infatti, si incontrano praticamente giornalmente lungo alcune spiagge della California meridionale, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE.

Il documento parla chiaro: i morsi rimangono rari e i grandi bianchi non hanno quasi alcun interesse a mangiarci. Per affermare quanto detto, il ricercatore protagonista della ricerca ha fatto sorvolare un drone sulle spiagge della California meridionale ogni mese per due anni, osservando gli avvistamenti di queste creature vicino agli umani.

Lungo quelle spiagge, il team di ricerca ha individuato un'interazione uomo-squalo nel 97% dei giorni, quindi circa 24 volte. Eppure, nel corso dello studio, c'è stato solo un rapporto non ufficiale di un morso lungo queste spiagge. Questo perché i giovani squali sono molto probabilmente interessati ad animali come le razze, che vivono sul fondo dell'oceano.

Inoltre, anche se possono ancora crescere fino a circa 2,7 metri prima di raggiungere l'età adulta, potrebbero avere paura degli umani. In sostanza, i giovani esemplari che si trovano vicino la costa non hanno molto interesse in noi e i risultati mostrano che gli incontri con gli squali sono estremamente comuni e non particolarmente pericolosi.

"Per anni, abbiamo detto che non pensiamo davvero che gli squali siano così pericolosi per le persone come pensano o come gli è stato insegnato a credere", afferma infine Chris Lowe, un biologo marino alla California State University. "E ciò che questa ricerca mostra, per la prima volta, è che è vero." Nel frattempo il numero di queste creature uccise da noi è mostruoso.