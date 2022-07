Gli squali bianchi scappano dalla loro zona per colpa di questi temibili predatori

Il grande squalo bianco (Carcharodon carcharias) è una creatura ottimizzata da madre natura per essere un cacciatore eccellente. Stiamo parlando di un pesce che si trova all'apice della catena alimentare dell'oceano, ma anche lui ha le sue debolezze.

Dal 2017, una coppia di orche maschi (Orcinus orca) ha massacrato almeno otto grandi squali bianchi vicino alla costa di Gansbaai, in Sudafrica, nutrendosi dei loro fegati e, alle volte, anche dei loro cuori.

È raro che solo due orche abbiano avuto un impatto così chiaro e immediato sull'habitat degli squali bianchi. Secondo i ricercatori, che hanno pubblicato un nuovo articolo sulla rivista African Journal of Marine Science, gli avvistamenti di grandi squali bianchi sono diminuiti drasticamente nell'area da quando i due cetacei stanno seminando il caos in questa zona.

"Quello a cui sembra che stiamo assistendo è una strategia di evitamento su larga scala, che rispecchia ciò che vediamo nei cani selvatici nel Serengeti in Tanzania, in risposta all'aumento della presenza di leoni", ha dichiarato l'autrice principale dello studio Alison Towner, una biologa senior che studia gli squali bianchi presso il Dyer Island Conservation Trust in Sud Africa.

In poche parole, più le orche rimangono in questa zona, più gli squali bianchi si allontanano. Questa migrazione di massa ha avuto effetti sull'ecosistema locale. In particolare, un nuovo predatore di livello medio, lo squalo bronzeo (Carcharhinus brachyurus), si è trasferito nell'area per prendere il controllo della nicchia che i grandi bianchi riempivano in precedenza.

I cacciatori di "grandi bianchi" sembrano essere una rara sottospecie di orca dai denti piatti specializzata nella caccia agli squali. Gli squali fanno bene ad aver paura delle orche, perché queste creature possono uccidere, se vogliono, anche l'animale più grande della Terra.