Gli squali bianchi si stanno spostando in altre zone e il motivo è preoccupante

La costa del Sudafrica è famosa per essere uno dei maggiori luoghi di ritrovo per i temibili squali bianchi. Ma nonostante l'apparente diminuzione della popolazione abbia destato timore negli ultimi anni, sembra in realtà che questo sia dovuto alla loro migrazione verso nuove dimore.

Per alcuni potrebbe essere una bella notizia (seppur i grandi squali bianchi non amino mangiare gli umani), ma secondo gli scienziati di Città del Capo i motivi di questo spostamento potrebbero essere tutt'altro che positivi.

Inizialmente, il declino è stato documentato grazie all'attenta osservazione dei cosiddetti "shark spotters", che hanno registrato un picco d'attività nel 2011, finendo però per non riuscire ad individuare un singolo squalo nel 2019. Ciò è stato un chiaro segnale d'allarme per quanto riguarda la conservazione della specie.

Nel tentativo di scoprire cosa stesse guidando il declino, i biologi hanno invece scoperto che i numeri dei grandi squali bianchi sono perlopiù costanti. Semplicemente, una grande porzione della popolazione sembra essersi spostata dal Capo Occidentale sudafricano al Capo Orientale.

I fattori responsabili sembrano essere principalmente ambientali, come il riscaldamento oceanico e la scarsa disponibilità di cibo e prede. Inoltre è interessante notare come queste migrazioni rendano più complesse le interazioni con le orche, ghiotte di squali bianchi.

Impegnarsi per la salvaguardia di queste temibili (ma affascinanti) creature è di vitale importanza dato il loro ruolo negli ecosistemi marini; trovandosi in cima alla catena alimentare, possono tenere in equilibrio la rete delle risorse alimentari, riuscendo persino ad influenzare il comportamento di altri animali e mantenere la stabilità dell'intero ecosistema.