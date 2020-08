Gli squali sono creature solitarie? Non tutti, alcuni creano addirittura dei gruppi

Gli squali sono visti come creature solitarie, che amano uccidere e vagare per i mani in cerca della loro prossima preda. Tuttavia, questo pensiero potrebbe essere molto distante dalla realtà. Secondo una nuova ricerca, gli squali potrebbero formare grandi gruppi sociali dove solo un numero minore di individui si separa per poi ritornare.

La cosa più incredibile è che all'interno del gruppo si creano coppie che persistono per anni. "Mostriamo che le comunità di squali mostrano strutture sociali complesse e stabili nel tempo, paragonabili agli uccelli marini e potenzialmente anche ad alcuni mammiferi", scrivono i ricercatori nel loro articolo. "Sebbene l'importanza delle informazioni sociali negli uccelli e nei mammiferi coloniali sia ormai ben consolidata, dimostriamo che questi concetti probabilmente si applicano anche ad alcune specie di squali".

Le creature esaminate nello studio sono gli squali grigi del reef (Carcharhinus amblyrhynchos). Possono avventurarsi abbastanza lontano in cerca di cibo, ma tornano sempre a casa. Un comportamento noto come "Central place foraging", osservato in un'ampia varietà di animali, dagli insetti agli umani.

Le osservazioni hanno rivelato che il comportamento degli squali sembra coerente con quella che è nota come "società di fissione-fusione". Si sta parlando di un gruppo sociale che consiste in un nucleo mutevole, poiché gruppi più piccoli di membri si separano per il foraggio e tornano a riposare. Per gli squali, questo è uno schema quotidiano: usciranno di notte per il foraggio e torneranno durante il giorno.

In particolare, alcune coppie di squali hanno continuato ad associarsi tra loro per l'intero arco di quattro anni della ricerca. Il team ha smesso di raccogliere dati dopo il 2014, ma ritiene che queste associazioni potrebbero continuare per molto più tempo. Questo sorta di "gruppo", infatti, aiuta le creature ad avere più informazioni sulle zone di caccia. C'è, tuttavia, un limite: se una comunità diventa troppo grande, la concorrenza per il cibo supererà i vantaggi della condivisione delle informazioni.