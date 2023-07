Alcuni squali in Florida potrebbero essere diventati dipendenti dalla cocaina

Una storia che sembra uscita da un film trash di Hollywood (come "Cocaine Bear"): gli squali della Florida potrebbero aver sviluppato una sorta di dipendenza per la cocaina. Non è un segreto che queste spiagge siano spesso il luogo di approdo di grossi pacchi della sostanza... e i pesci "mangia uomini" lo sanno benissimo.

Nel solo mese di giugno, la Guardia Costiera ha recuperato oltre 6.400 chilogrammi di cocaina dalle acque dell'Atlantico e dei Caraibi. Di fronte a questa realtà, il biologo marino e personaggio televisivo Tom "The Blowfish" Hird e la scienziata ambientale dell'Università della Florida Tracy Fanara hanno deciso di indagare sulla possibilità che gli squali possano essere attratti dalla droga.

Hanno condotto una serie di esperimenti, rilasciando nell'acqua pacchi simulati di "cocaina" e osservando la reazione degli squali. Sorprendentemente, le creature sembravano attratti dai pacchi, nuotando direttamente verso di essi per dare un morso. La questione non è così semplice come potrebbe sembrare. "Non abbiamo idea di cosa la cocaina possa fare allo squalo", ha ammesso Hird.

Nonostante ciò, i due scienziati hanno continuato i loro esperimenti, riempiendo palline di esca con polvere di pesce concentrata, la più vicina e sicura alternativa alla cocaina che potessero pensare (e trovare legalmente). Il risultato? Gli squali sembravano impazzire e iniziavano a comportarsi in modo irrazionale.

Servono ulteriori studi, ovviamente, ma questa non è la prima volta che si sente una storia del genere.