Squali nei laghi? Sì, esistono e potresti aver già nuotato con loro

Se avete paura degli squali ed evitate il mare aperto proprio per questo motivo., preferendo il lago, dovete ricredervi! Sorprendentemente, esistono diversi luoghi nel mondo che ospitano squali in grado di sopravvivere in acqua dolce.

Fortunatamente siete al sicuro dai grandi bianchi, ma gli squali toro sono in grado di sopravvivere sia in acque dolci che salate. Quest'ultimi hanno una capacità avanzata di osmoregolazione e i loro fegati sono in grado di adattarsi alla salinità dell'ambiente, a differenza della fisiologia di alcune delle specie di squali più famose come gli squali martello e gli squali tigre.

Il Lago Nicaragua, uno dei più grandi laghi d'acqua dolce delle Americhe, è un esempio di questo fenomeno. Gli squali toro risalgono il fiume San Juan e attraversano una serie di otto rapide, in un modo simile ai salmoni, per raggiungere il lago dove possono rimanere per diversi anni.

Nel 1996, al Carbrook Golf Club nel Queensland, Australia, si pensa che una grande inondazione abbia intrappolato circa sei squali toro nel lago d'acqua dolce del campo da golf; da allora, una popolazione di questi pesci è rimasta lì. Insomma, queste creature sono state identificate all'interno di diversi specchi d'acqua dolce, quindi fate attenzione a dove preferite andare durante le ferie.

Non vogliamo spaventarvi, ma vi rassicuriamo dicendovi che l'animale di cui dovete aver più paura è l'uomo, che uccide milioni di squali ogni anno.