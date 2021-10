Gli squali non attaccano volontariamente gli umani: uno studio lo conferma

Gli squali (purtroppo) sono visti dalla maggior parte delle persone come spietati, cattivi e cacciatori senza scrupoli di esseri umani, nonostante attacchino davvero raramente le persone. Un nuovo studio ha adesso confermato la "teoria dell'identità errata": questi pesci non attaccano volontariamente la gente, ma pensano piuttosto che siano foche.

Quando gli squali vanno a caccia, infatti, sperano di trovare degli altri animali marini nel loro menù e, secondo quanto riportato sul Journal of the Royal Society, quando attaccano gli esseri umani lo fanno soltanto perché scambiano il soggetto per una foca. Per affermare quanto detto un team di esperti ha ricreato una visione virtuale dello squalo bianco, cercando di capire il suo punto di vista.

"Fino ad ora, la potenziale somiglianza tra umani e foche è stata valutata sulla base della visione umana", ha dichiarato la dottoressa Laura Ryan, l'autrice principale dello studio. "Tuttavia, gli squali bianchi hanno un'acuità visiva molto più bassa della nostra, il che significa che non possono vedere i dettagli che vediamo noi".

É del tutto probabile, quindi, che gli squali non riescano a distinguere tra un essere umano e una foca. La teoria dell'identità errata si può applicare soprattutto per gli squali giovani, protagonista di una grande percentuale di attacchi agli umani... per quale motivo? In questa età le loro mascelle si stanno indurendo e possono iniziare a mangiucchiare prede più grosse come le foche (ecco come sfuggire dall'attacco di uno squalo).

Con la loro poca esperienza potrebbe essere difficile distinguere tra una foca e un essere umano, addentando la prima figura vagamente simile che hanno davanti. Questo è uno studio atto a sensibilizzare la figura dello squalo, una creatura che attacca davvero raramente le persone, ma che viene brutalmente assassinata ogni anno dagli esseri umani (sono 100 milioni gli squali uccisi ogni anno dagli uomini).