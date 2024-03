Gli squali possono avere il cancro? Ecco l'ennesima fake news

In molti ritengono che gli squali non possano avere il cancro. Sono state messe in commercio addirittura delle pillole basate sulla cartilagine degli squali, che vengono ritenute "antitumorali". Ma cosa c’è di realmente scientifico?

Senza dover scomodare lo squalo megamouth, le pillole si basano sul fatto che la cartilagine di squalo ha dimostrato proprietà anti-angiogeniche, ovvero è in grado di rallentare o arrestare lo sviluppo dei vasi sanguigni. Tenendo in considerazione che i tumori hanno bisogno di complesse reti di vasi sanguigni per sopravvivere e crescere, interrompere la crescita dei vasi dovrebbe distruggerli o quantomeno arrestarli. Ci sono però due grossi problemi.

Il primo è che, mentre alcune terapie e farmaci anti-angiogenesi sono efficaci e sono stati approvati dalla FDA per il trattamento dei tumori, le pillole per la cartilagine non sono tra queste. I produttori di "miracolose pillole", si basano su un numero molto limitato di ricerche che sono state ampiamente criticate per gli scarsi controlli e la metodologia adoperata.

In numerosi studi condotti sia sull’uomo che sui topi, i ricercatori hanno concluso che la cartilagine di squalo non fornisce alcun beneficio contro il cancro. Sia la FDA che la FTC (le maggiori autorità in merito alla commercializzazione dei farmaci) hanno ritirato dal mercato i prodotti a base di cartilagine di squalo multando i loro produttori per aver fatto affermazioni non provate scientificamente sulle proprietà antitumorali. Tuttavia, il secondo problema è ancora più interessante.

Probabilmente senza alcun colpo di scena, anche gli squali possono avere il cancro. Il primo tumore registrato su un pesce cartilagineo fu trovato su una razza nel 1853, seguito dal primo tumore trovato su uno squalo nel 1908. Da allora, i ricercatori hanno trovato circa 40 casi di tumori in almeno 24 specie di squali. Questi tumori sono stati trovati in varie parti del corpo inclusa la cartilagine.

Questa volta l’orrendo squalo fantasma non c’entra niente. Ci troviamo infatti davanti all’ennesima bufala costruita appositamente per vendere e senza il minimo fondamento scientifico.

