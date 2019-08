Questi squali producono una luminescenza attraverso un meccanismo sconosciuto alla scienza

Uno dei meccanismi più affascinanti degli animali marini è sicuramente quello legato alla luminescenza. Ne esistono di due tipi: la bioluminescenza, un fenomeno per cui organismi viventi emettono luce attraverso particolari reazioni chimiche e la fluorescenza, la proprietà di alcune sostanze di riemettere le radiazioni elettromagnetiche ricevute.

Ci sono molte specie che usano la fluorescenza, tra cui rane, scorpioni, camaleonti, tartarughe e intere colonie di creature marine. In qualche modo, la maggior parte di questi animali, nonostante siano molto diversi, ha evoluto il meccanismo allo stesso modo: producendo proteine ​​fluorescenti verdi (GFP), o proteine che si legano agli acidi grassi (FABP).

Tuttavia, i ricercatori hanno trovato due specie di squali, il Cephaloscyllium ventriosum e lo Scyliorhinus retifer, che emanano un bagliore fluorescente tramite un percorso chimico che non si vede in nessun altro animale.

Il bagliore di questi squali sembra essere prodotto da piccole molecole metaboliche di triptofano-chinurenina, che si trovano solo in alcune parti specifiche della loro pelle. In altri vertebrati, molecole simili sono coinvolti nel sistema immunitario e nel sistema nervoso centrale.

Sono molecole note per essere fluorescenti ma, vista la loro posizione all'interno del corpo, per ovvi motivi non mettono in mostra la loro particolare capacità. Negli squali però, questi metaboliti sono nella loro pelle, e li aiutano a produrre la fluorescenza in condizioni di scarsa luminosità sul fondo del mare.

Questo è un effetto invisibile ad occhio nudo, motivo per cui questo meccanismo è stato scoperto solo nel 2014 (gli squali possono però vedere questa luminescenza). Poiché è un percorso chimico diverso da quello utilizzato da altri animali marini, potrebbe essere un linguaggio visivo segreto che solo gli squali possono capire, utile per cacciare e accoppiarsi.

"Gli squali sono animali meravigliosi che esistono da oltre 400 milioni di anni. Gli squali affascinano continuamente gli esseri umani e racchiudono così tanti misteri e superpoteri", afferma il biologo David Gruber della City University di New York. "Questo studio evidenzia l'ennesimo mistero degli squali ed è mia speranza che ciò ci ispiri a conoscere meglio i loro segreti e ad adoperarci per proteggerli meglio".